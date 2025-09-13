Поиски пропавших пассажиров утонувшего на Волге катера продолжаются
12 сентября катер перевернулся у поселка Октябрьский
Поисково-спасательная группа МЧС Татарстана продолжит поиски двух пропавших пассажиров катера, который перевернулся 12 сентября на Волге. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.
Инцидент произошел вчера на реке Волге вблизи поселка Октябрьский Зеленодольского района. Катер перевернулся и затонул, в результате чего двое погибли, еще два человека пропали без вести.
Ранее водолазы обследовали 4,5 тыс. кв метров дна вручную, а с помощью техники удалось проверить еще 240 тыс. кв. метров. Однако, несмотря на все усилия, найти пропавших пассажиров вчера не удалось. Поисковая операция была приостановлена с наступлением темноты.
Сообщается, что сегодня спасатели возобновили поиски пропавших людей. Ранее удалось спасти троих пассажиров катера.
