СК РФ может ужесточить наказание за передачу транспортного средства детям

Сейчас это наказываются штрафом 50–80 тыс. рублей или исправительными работами до года

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

СК России выдвинуло инициативу о внесении изменений в законодательство для усиления ответственности при вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность. Чаще всего по этому факту начали активно привлекать к уголовной ответственности тех, чьи дети стали участниками ДТП, управляя автотранспортом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Сейчас это наказываются штрафом 50–80 тыс. рублей или исправительными работами до года. По известным данным, только за первое полугодие зафиксировано 1197 ДТП с участием юных водителей, в которых погиб 31 ребёнок.

Из общего числа происшествий 914 случаев приходится на управление мототехникой, из них 288 аварий произошло с популярными среди подростков и их родителей питбайками. Кроме того, зафиксировано 43 случая с участием квадроциклов.

В Татарстане также участились случаи тяжелых ДТП с участием детей на питбайках.

Наталья Жирнова