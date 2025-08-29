В Татарстане участились случаи тяжелых ДТП с участием детей на питбайках

ГБУ «Безопасность дорожного движения» рекомендует родителям не покупать мототехнику

Фото: Реальное время

В Татарстане участились случаи тяжелых ДТП с участием детей за рулем мототехники. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ГБУ «Безопасность дорожного движения».

— Не покупайте детям мопеды квадроциклы, питбайки и другой мототранспорт вне профессионально-спортивного интереса, — отмечается в публикации.

В июне сообщалось, что в республике зафиксировано 15 ДТП с участием детей, в результате которых один ребенок погиб и 15 получили травмы.

Елизавета Пуншева