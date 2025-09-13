«Динамо — Ак Барс» проиграла «Уралочке» со счетом 1:3

Казанская команда в групповом этапе Кубка Победы

Казанская женская волейбольная команда «Динамо — Ак Барс» проиграла «Уралочке-НТМК» из Свердловска в групповом этапе Кубка Победы. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале команды.

Команды сыграли со счетом 1:3 в пользу «Уралочки»: 22:25, 23:25, 25:16, 22:25.

Групповой этап женского турнира продлится до 28 сентября. Ранее казанская команда выиграла с тем же счетом, но в свою пользу, у команды «Динамо-Метар».

В пятницу казанская футбольная команда «Рубин» в Казани одолела махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Подробнее — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова