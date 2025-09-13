Путин: «Человечеству предстоит освоить новую реальность и одновременно сохранить корни»

Президент России выступил с речью о важности международного культурного диалога и сотрудничества между странами

Минувшим вечером, в Большом Екатерининском дворце на территории государственного музея-заповедника «Царское Село», прошло пленарное заседание XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур. На нем выступил Владимир Путин с речью.



В своем слове президент России отметил важность международного культурного диалога и сотрудничества между странами.

— Мы в России твёрдо знаем: национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. <...> История доказывает: самые яркие периоды расцвета культур происходят во времена их активного взаимодействия с внешним миром, — заявил Владимир Путин.

Он уделил внимание и вопросу цифровизации и искусственного интеллекта.

— Человечеству предстоит освоить новую реальность и одновременно сохранить корни, которые служат нам опорой. Мы верим, что мир будущего — это мир не эгоистов, целиком погружённых в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу «каждый сам за себя», — выразил надежду президент.

В выступлении особо отмечается, что культурно-гуманитарное направление занимает одно из ключевых мест в системе международного взаимодействия. Данный вопрос активно обсуждался на последней встрече лидеров стран ШОС, «в том числе в контексте планов противодействия экстремистской идеологии».

Ранее стало известно, что Россия выступит девятой на международном конкурсе «Интервидение» в Москве.

Наталья Жирнова