Россия выступит девятой на конкурсе «Интервидение» в Москве

Россия выступит под девятым номером на возрожденном международном песенном конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве в следующем году. Порядок выступления был определен сегодня в столице на церемонии жеребьевки, пишет ТАСС.

Честь определить номер для своей страны выпала артисту России Ярославу Дронову, известному как Shaman, который и представит Россию на конкурсе. Во время жеребьевки в Национальном центре «Россия» певец налил кипяток из традиционного русского самовара в одну из чашек, установленных на «колесе фортуны». После нагревания на чашке проявился порядковый номер — девять.

Сам конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года в Москве. Участие в нем уже подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС. Возрождение «Интервидения» началось с указа президента России Владимира Путина, подписанного 3 февраля 2025 года.



Напомним, что Дима Билан назначен послом конкурса. Он будет поддерживать участников и вдохновлять миллионы зрителей по всему миру.



