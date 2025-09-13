Дональд Трамп назвал условия для введения жестких санкций для России

Его должны поддержать все страны НАТО

Глава США Дональд Трамп сообщил о готовности ввести жёсткие санкции против России, но при определённых условиях. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пост президента США в в социальной сети Truth Social.

По его словам, такие меры могут быть приняты только после того, как все страны НАТО поддержат это решение и присоединятся к санкциям, в том числе прекратят закупать российскую нефть.

— Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее США отменили санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа» после переговоров. Тогда по просьбе американской стороны в Белоруссии были освобождены 14 человек.



Наталья Жирнова