Лукашенко провел пятичасовые переговоры с представителем США по Украине

В знак дипломатического жеста американский представитель подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел длительные переговоры с заместителем спецпосланника президента США по Украине Джоном Коулом. Встреча в Минске продолжалась около пяти часов. Об этом сообщили в «Пул первого».

Белорусский лидер высоко оценил усилия американской администрации в урегулировании конфликтов. В ходе беседы Лукашенко заявил: «…ни один президент Соединенных Штатов Америки не предпринимал столько усилий и таких усилий, чтобы на планете был мир».

В знак дипломатического жеста американский представитель подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома. Белорусский президент в свою очередь поблагодарил Дональда Трампа за мирные инициативы в различных регионах мира.

Это уже не первая встреча белорусского лидера с представителями администрации США. Ранее Лукашенко уже встречался со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом. После той встречи по просьбе американской стороны были освобождены 14 человек, а Трамп назвал Лукашенко «сильным и уважаемым лидером».

Анастасия Фартыгина