Аграрии Татарстана собрали более 4 млн тонн зерна
Уборочная компания продолжается в Спасском, Сабинском и Кайбицком муниципальных районах
На сегодняшний день фермеры собрали уже 4,15 млн тонн зерна. В среднем с каждого гектара земли собирают почти 39 центнеров зерна. Об этом сообщили в минсельхозе республики.
По последним данным, в день молотят около 50 тыс. тонн сельскохозяйственных культур.
Некоторые районы республики показали высокие результаты. Например, в Тетюшском районе с гектара собирают 51 центнер, а в Атнинском — 49 центнеров. Высокие показатели также у Аксубаевского и Кукморского районов — там урожайность 47,8 центнера с гектара. В Балтасинском районе собирают 46,7 центнера, а в Мамадышском — 45,1 центнера с гектара.
По данным минсельхоза, Аксубаевский район уже полностью закончил уборку урожая, собрав 115 тысяч тонн зерна. Скоро завершат работу фермеры Спасского, Сабинского и Кайбицкого районов.
С начала года ФАС оштрафовала на 1,5 млн участников агрорынков за сокрытие информации.
