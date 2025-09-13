Аграрии Татарстана собрали более 4 млн тонн зерна

Уборочная компания продолжается в Спасском, Сабинском и Кайбицком муниципальных районах

Фото: Реальное время

На сегодняшний день фермеры собрали уже 4,15 млн тонн зерна. В среднем с каждого гектара земли собирают почти 39 центнеров зерна. Об этом сообщили в минсельхозе республики.

По последним данным, в день молотят около 50 тыс. тонн сельскохозяйственных культур.

Некоторые районы республики показали высокие результаты. Например, в Тетюшском районе с гектара собирают 51 центнер, а в Атнинском — 49 центнеров. Высокие показатели также у Аксубаевского и Кукморского районов — там урожайность 47,8 центнера с гектара. В Балтасинском районе собирают 46,7 центнера, а в Мамадышском — 45,1 центнера с гектара.

По данным минсельхоза, Аксубаевский район уже полностью закончил уборку урожая, собрав 115 тысяч тонн зерна. Скоро завершат работу фермеры Спасского, Сабинского и Кайбицкого районов.

Наталья Жирнова