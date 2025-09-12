ФАС оштрафовала на 1,5 млн участников агрорынков за сокрытие информации

Их оштрафовали за сокрытие информации

Фото: Реальное время

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с начала года оштрафовала участников агрорынков на общую сумму 1,5 млн рублей. Об этом сказано в телеграм-канале ФАС России.

По заявлению ведомства, причиной штрафов стало непредставление информации о внебиржевых договорах.

Антимонопольное ведомство продолжает осуществлять надзор за рынками ключевых сельскохозяйственных товаров. Под контролем находятся рынки сахара, зерновых культур, подсолнечного масла и шрота.

Ранее ФАС обнаружила медицинский картель на 949 млн рублей.

Наталья Жирнова