Бастрыкин потребовал доклада о деле мигранта, мешавшего проезду «скорой» в Казани

Следком России (СК России) взял на особый контроль дело о водителе мигранте, который в Казани преградил путь машине скорой помощи. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования, сообщили в пресс-службе управления.

Местные следователи СК России по Татарстану уже возбудили уголовное дело по статье 124.1 Уголовного кодекса России. Эта статья предусматривает наказание за воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Теперь все материалы дела будут доложены в центральный аппарат СК России.

Инцидент произошел на Оренбургском тракте в Казани. Водитель иномарки, по предварительным данным, умышленно препятствовал проезду автомобиля скорой помощи, который, предположительно, спешил на вызов.

Анастасия Фартыгина