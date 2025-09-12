МВД РТ оштрафовало безработного мигранта без прав: он не пропустил скорую

Инцидент произошел на днях на Оренбургском тракте в Казани

Инцидент произошел на днях на Оренбургском тракте в Казани, где водитель иномарки препятствовал проезду машины скорой помощи. Видеозапись происшествия быстро распространилась в социальных сетях. МВД по РТ опубликовало видеозапись задержания нарушителя.

Нарушителем оказался 29-летний неработающий гражданин одной из стран ближнего зарубежья, управлявший автомобилем Opel.

На мужчину были составлены административные протоколы по нескольким статьям, включая непропуск спецтранспорта и управление автомобилем без необходимых документов.

Ранее сообщалось, что нелегальные мигранты столкнутся с рядом серьезных ограничений в России.

Наталья Жирнова