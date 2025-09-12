Минюст обновил список иноагентов: в него вошел писатель Эдуард Тополь*

Эдуард Тополь* участвовал в распространении материалов от «иностранных агентов» и организаций, чья деятельность в России запрещена как нежелательная

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России пополнил реестр «иностранных агентов», включив в него четырех человек и одну организацию. Этот статус теперь присвоен активистке Ирине Шумиловой*, известному писателю и кинорежиссеру Эдуарду Тополю* (Эдмону Топельбергу), блогеру Сергею Куропову*, журналистке Ирине Бороган*, а также проекту «Обманутый Россиянин»*.

Согласно сообщению ведомства, Ирина Бороган*, Ирина Шумилова* и Эдуард Тополь*, в частности, участвовали в распространении материалов от «иностранных агентов» и организаций, чья деятельность в России запрещена как нежелательная. Их также обвинили в распространении «недостоверной информации» о решениях и политике российских властей.

Блогер Сергей Куропов*, по данным Минюста, распространял ложные сведения о действиях властей и, как утверждается, негативно отзывался о Вооруженных Силах России. Министерство также заявило, что он «выступал против специальной военной операции на Украине» и «отождествлял Российскую Федерацию с Третьим рейхом».

Проект «Обманутый Россиянин»* обвинили в распространении призывов к участию в протестных акциях. Кроме того, этот проект, по версии Минюста, распространял материалы от «иностранных агентов» и нежелательных организаций.

Напомним, что Росфинмониторинг включил российского писателя Дмитрия Быкова** в перечень террористов и экстремистов. Это решение стало следствием заочного ареста, который был вынесен российским судом, а также объявления его в международный розыск.

Анастасия Фартыгина