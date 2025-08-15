Минюст включил «Револьт-центр», Марка Солонина* и Иоанна Курмоярова* в реестр иноагентов
Информация об этом опубликована в соответствующей базе данных ведомства
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов объединение «Револьт-центр»*, известного видеоблогера и публициста Марка Солонина*, а также бывшего священника Иоанна Курмоярова*. Информация об этом опубликована в соответствующей базе данных ведомства.
Помимо них, в реестр иноагентов включены М.Я. Кротов* и И.П. Рудников*.
12 августа писателя Дмитрия Быкова*, заочно арестованного в России, объявили в международный розыск.
Справка
* Признан Минюстом России иностранным агентом.
