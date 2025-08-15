Новости общества

Минюст включил «Револьт-центр», Марка Солонина* и Иоанна Курмоярова* в реестр иноагентов

17:25, 15.08.2025

Информация об этом опубликована в соответствующей базе данных ведомства

Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов объединение «Револьт-центр»*, известного видеоблогера и публициста Марка Солонина*, а также бывшего священника Иоанна Курмоярова*. Информация об этом опубликована в соответствующей базе данных ведомства.

Помимо них, в реестр иноагентов включены М.Я. Кротов* и И.П. Рудников*.

12 августа писателя Дмитрия Быкова*, заочно арестованного в России, объявили в международный розыск.

Рената Валеева
Справка

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

Общество Татарстан

