Дмитрий Быков** внесен в список террористов и экстремистов в России

Росфинмониторинг включил российского писателя Дмитрия Быкова** в перечень террористов и экстремистов. Это решение стало следствием заочного ареста, который был вынесен российским судом, а также объявления его в международный розыск.

Быков**, признанный иноагентом, обвиняется в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России. По данным прокуратуры Москвы, в 2023 году он опубликовал видеоинтервью, в котором содержалась недостоверная информация о военных действиях в ходе специальной операции.

Согласно российскому законодательству, банки обязаны заморозить средства лиц, внесенных в этот список, и прекратить их обслуживание. Быков** также был привлечен к административной ответственности за нарушение правил работы иностранного агента.

Министерство юстиции России признало Быкова** иноагентом в июле 2022 года. Теперь его дело рассматривается Черемушкинским судом Москвы.

Анастасия Фартыгина