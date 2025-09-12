Энергоблок Смоленской АЭС атаковали дроны ВСУ

Пострадавших и разрушений нет

Беспилотник ВСУ атаковал действующий энергоблок №3 Смоленской атомной электростанции в ночь на пятницу. Устройство было нейтрализовано, сообщил «Росатом» в своем телеграм-канале.

— 12 сентября 2025 года в 03:52 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, разрушений, кроме выбитых окон, и пострадавших от атаки нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские ПВО за ночь сбили 221 украинский БПЛА.

Наталья Жирнова