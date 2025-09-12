Российские силы ПВО за сутки сбили 221 украинский БПЛА
Перехваты осуществлялись над 13 регионами страны
По сообщению Минобороны России, за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен над территорией России 221 украинский БПЛА самолетного типа.
Дроны ликвидированы в 13 регионах России:
- 85 БПЛА — над территорией Брянской области,
- 42 БПЛА — над территорией Смоленской области,
- 28 БПЛА — над территорией Ленинградской области,
- 18 БПЛА — над территорией Калужской области
- 14 БПЛА — над территорией Новгородской области,
- 9 БПЛА — над территорией Орловской области,
- 9 БПЛА — над территорией Московского региона,
- 7 БПЛА — над территорией Белгородской области,
- 3 БПЛА — над территорией Ростовской области,
- 3 БПЛА — над территорией Тверской области,
- 1 БПЛА — над территорией Псковской области,
- 1 БПЛА — над территорией Тульской области,
- 1 БПЛА — над территорией Курской области
Несколько дней назад в Сочи погиб мирный житель из-за атаки беспилотника ВСУ.
