Российские силы ПВО за сутки сбили 221 украинский БПЛА

08:11, 12.09.2025

Перехваты осуществлялись над 13 регионами страны

По сообщению Минобороны России, за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен над территорией России 221 украинский БПЛА самолетного типа.

Дроны ликвидированы в 13 регионах России:

  • 85 БПЛА — над территорией Брянской области,
  • 42 БПЛА — над территорией Смоленской области,
  • 28 БПЛА — над территорией Ленинградской области,
  • 18 БПЛА — над территорией Калужской области
  • 14 БПЛА — над территорией Новгородской области,
  • 9 БПЛА — над территорией Орловской области,
  • 9 БПЛА — над территорией Московского региона,
  • 7 БПЛА — над территорией Белгородской области,
  • 3 БПЛА — над территорией Ростовской области,
  • 3 БПЛА — над территорией Тверской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Псковской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Тульской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Курской области

Несколько дней назад в Сочи погиб мирный житель из-за атаки беспилотника ВСУ.

