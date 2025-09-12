В Казани представили первый российский тренажер для урологических операций

По словам специалистов, орган-фантом превосходит о функционалу зарубежные аналоги

Специалисты Первого МГМУ имени И.М. Сеченова представили первый отечественный орган-фантом почки для обучения врачей. Это произошло на XXV Конгрессе Российского общества урологов в Казани, сообщает Минздрав Татарстана.

Тренажер, созданный в рамках программы «Приоритет-2030», позволяет отрабатывать малоинвазивные операции при мочекаменной болезни. По словам специалистов, орган-фантом превосходит о функционалу зарубежные аналоги.

Менеджер инженерной школы Яна Светочева отметила, что главное преимущество разработки — материалы, идентичные человеческим тканям. Конструкция позволяет имитировать все этапы хирургического вмешательства, от диагностики до удаления камней.

— Использование тренажера позволяет обучать как молодых специалистов, так и опытных врачей современной методике лечения мочекаменной болезни и отрабатывать навыки манипуляций внутри полостной системы почки, — отметил доцент Института урологии университета Станислав Али.

Наталья Жирнова