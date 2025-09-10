В Татарстане сохраняется острый дефицит медицинских кадров

Специалисты говорят, что за последний год найти квалифицированных специалистов стало значительно труднее

Фото: Динар Фатыхов

В регионах Приволжского федерального округа наблюдается нехватка медработников. Особенно сложная ситуация наблюдается в Пермском крае, где на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме при норме от 4,0. Такие данные стали известны «Реальному времени» из исследования рынка от hh.ru.

В Татарстане индекс соотношения резюме к вакансиям составляет 1,5, что также значительно ниже нормы. При этом республика лидирует по количеству открытых врачебных вакансий — 3,4 тыс. предложений — это 16% от общего числа подобных вакансий в ПФО.

Зарплатные предложения врачам в Татарстане достигают 93,3 тыс. рублей в месяц. Примечательно, что работодатели готовы платить на 5,9 тыс. рублей больше, чем ожидают сами специалисты — они готовы на зарплату в 87,4 тыс.

Наиболее высокие зарплаты медикам предлагают в Кировской области — 100 тыс. рублей, в Пермском крае — 99,8 тыс. рублей и в Удмуртии — 99,2 тыс. рублей.

В целом 80% работодателей сообщают о сложностях с подбором врачебного персонала. Две трети из них отмечают, что за последний год найти квалифицированных специалистов стало значительно труднее.

На рынке коммерческой медицины тоже наблюдается дефицит. Татарстан вошел топ-7 регионов с наибольшей потребностью в медработниках в платных клиниках.

Наталья Жирнова