ФАС обнаружила медицинский картель на 949 млн рублей

13:53, 01.09.2025

Участники картеля подозреваются в сговоре, который позволил им поддерживать высокие цены на аппараты искусственной вентиляции легких

Фото: Артем Дергунов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель в сфере поставок медицинского оборудования, который мог привести к завышению цен, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, незаконное соглашение было заключено между тремя участниками торгов: ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальным предпринимателем.

Картель действовал на территориях Москвы, Северной Осетии, Ростовской и Свердловской областей, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Участники торгов подозреваются в сговоре, который позволил им поддерживать высокие цены на аппараты искусственной вентиляции легких и ультразвукового исследования.

  • В результате их действий были заключены государственные контракты на общую сумму более 949 млн рублей.
Анастасия Фартыгина

