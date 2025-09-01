ФАС обнаружила медицинский картель на 949 млн рублей
Участники картеля подозреваются в сговоре, который позволил им поддерживать высокие цены на аппараты искусственной вентиляции легких
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель в сфере поставок медицинского оборудования, который мог привести к завышению цен, сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, незаконное соглашение было заключено между тремя участниками торгов: ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальным предпринимателем.
Картель действовал на территориях Москвы, Северной Осетии, Ростовской и Свердловской областей, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Участники торгов подозреваются в сговоре, который позволил им поддерживать высокие цены на аппараты искусственной вентиляции легких и ультразвукового исследования.
- В результате их действий были заключены государственные контракты на общую сумму более 949 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».