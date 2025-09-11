Татарстан вошел в пятерку регионов по использованию «Мобильного избирателя»

Им воспользовалось 289 тыс. человек по всей стране

Фото: Максим Платонов

На «Госуслугах» завершился прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и на выбор удобного избирательного участка. Суммарно сервисами воспользовались около 2 млн россиян. Об этом сообщили в Минцифры России.

Татарстан занял второе место среди всех регионов страны по использованию сервиса «Мобильный избиратель». Жители республики подали 28,3 тыс. заявлений на выбор избирательного участка. Лидером по использованию сервиса стал Краснодарский край — 35,6 тыс. заявлений.

В целом по стране 1,7 млн россиян выбрали формат ДЭГ, а еще 289 тыс. человек воспользовались возможностью выбрать участок для голосования.



Еще более 17,7 тысячи россиян, включая жителей Татарстана, планируют принять участие в выборах глав своих субъектов на специальных избирательных участках в Москве.

Напомним, что в Казани во время выборов изменят график движения автобусов и метро.



Наталья Жирнова