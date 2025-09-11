В Казани разница цен на жилье между городом и пригородами достигла 60%

Это на 12% выше среднего значения

Фото: Реальное время

Специалисты зафиксировали рост разницы в стоимости площади в жилых объектах в Казани и ее пригородах. По последним данным, квартиры в столице Татарстана стоят на 60% дороже, чем в близлежащих районах. Об этом свидетельствует исследование от «Циан».

Если в сентябре 2024 года разница составляла 61%, то сейчас она стабилизировалась на уровне 60%. Средняя стоимость квадратного метра в Казани достигла 200,3 тыс. рублей, тогда как в пригородах этот показатель составляет 125 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что такой разрыв в ценах характерен не только для Казани, но и для других крупных городов-миллионников. Особенно заметен рост цен в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Уфе, где разрыв увеличился на 10—13%.



В целом по России разница в ценах между городами-миллионниками и их пригородами достигла 48%, что свидетельствует о растущем тренде на приобретение недвижимости за пределами крупных городов.

Наталья Жирнова