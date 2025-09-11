Армения не подтвердила вывод российской военной базы со своей территории

Ален Симонян выступил с официальным заявлением относительно статуса российской военной базы

На брифинге спикер парламента Армении Ален Симонян выступил с официальным заявлением относительно статуса российской военной базы на территории республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на брифинг.

Он заявил, что Армения не рассматривает вывод базы из своей страны.

— В настоящее время этот вопрос мы не обсуждаем, у нас не было таких разговоров, — отметил он на вопрос.

Наталья Жирнова