Армения не подтвердила вывод российской военной базы со своей территории
Ален Симонян выступил с официальным заявлением относительно статуса российской военной базы
На брифинге спикер парламента Армении Ален Симонян выступил с официальным заявлением относительно статуса российской военной базы на территории республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на брифинг.
Он заявил, что Армения не рассматривает вывод базы из своей страны.
— В настоящее время этот вопрос мы не обсуждаем, у нас не было таких разговоров, — отметил он на вопрос.
