Экс-вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина посадили на 6 лет
Такой приговор ему вынесли по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Таганский районный суд Москвы вынес приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину. Чиновник признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
По решению суда Геннадий Гендин приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Бывшего вице-губернатора арестовали в зале суда. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подробности совершенного преступления не разглашаются.
Ранее Вахитовский суд Казани отложил старт по делу о мошенничестве в отношении Виталия Тимуцы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».