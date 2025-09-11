Вахитовский суд Казани отложил старт по делу о мошенничестве в отношении Виталия Тимуцы

Он обвиняется в кредитных аферах. Самый большой ущерб у ВТБ — 2,5 млрд рублей

Фото: Дмитрий Зайцев

Вахитовский райсуд Казани отложил рассмотрение дела в отношении Виталия Тимуцы, подозреваемого в мошеннических действиях в сфере кредитования. Соответствующее решение было принято из-за того, что повестку в суд он получил только в понедельник, 8 сентября, то есть менее чем за пять дней, что является нарушением.

— В связи с несвоевременным извещением подсудимого. Следующее заседание назначить на 25 сентября, на 10:00, — заявил судья.

Потерпевших представляли сразу четверо — Алексей Кудюмов и Олег Сильченко (ВТБ), Александр Палатин («Банк Казани») и Дамир Ахмадуллин («Ак Барс Банк»). Общая сумма ущерба не оглашалась, однако, как ранее сообщало «Реальное время», наибольший зафиксирован у ВТБ — 2,5 млрд рублей.

Сам Тимуца отказался общаться с прессой, как и его адвокат Исаева.

Кто такой Тимуца и в чем его подозревают?

Во время процесса установления личности 49-летний Тимуца пояснил, что у него имеется двойное гражданство — России и Румынии, является многодетным отцом, и на данный момент занимает высокую должность в Казанском Гипронииавиапроме. Образование высшее экономическое.

Предприниматель Виталий Тимуца задолжал кредиторам около 3 миллиардов рублей и проходит процедуру банкротства. Суть дела в том, что Тимуца владел крупной долей (45%) в компании «Смайл Лоджистик». Незадолго до банкротства он передал свою долю другому человеку — Дмитрию Петрову. Кредиторы посчитали, что это было сделано специально, чтобы избежать выплаты долгов. Петров формально внес в компанию всего 200 рублей, затем он дал компании в долг 12 миллионов рублей, Тимуца передал Петрову свою долю в компании. Позже все владельцы вышли из бизнеса, а Петров стал единственным собственником. Кредиторы, особенно банки ВТБ и «Банк Казани», доказали в суде, что эта сделка была фиктивной. Они смогли вернуть долю Тимуцы обратно в его имущество, которое будет использовано для выплаты долгов. Подробнее «Реальное время» рассказывало ранее.

Дмитрий Зайцев