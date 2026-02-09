Самая низкая безработица среди стран G20 в 2025 году оказалась в России

В декабре 2025 года показатель в стране составил 2,2 процента

Фото: Мария Зверева

Россия заняла первое место среди стран «Большой двадцатки» по уровню безработицы по итогам 2025 года. В декабре показатель составил 2,2%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем годом ранее, следует из подсчетов РИА «Новости» на основе данных национальных статистических служб.

Вторую позицию заняла Мексика, где безработица сохранилась на уровне 2,4%, как и в конце 2024 года. В Японии доля незанятого населения увеличилась на 0,2 процентного пункта и достигла 2,6%.

Самый высокий уровень безработицы среди стран G20 зафиксирован в Южной Африке — 31,9%. Высокие значения также отмечены во Франции и Турции — по 7,7%, а также в Канаде — 6,8%.

В 2025 году рост безработицы зарегистрировали девять крупнейших экономик мира. Наиболее заметно показатель увеличился в Великобритании: по последним доступным данным, в ноябре 2025 года он составил 5,1% против 4,4% в декабре 2024 года.

Во Франции уровень безработицы за год вырос на 0,4 процентного пункта. В США, Германии и Южной Корее показатель увеличился на 0,3 процентного пункта.

Снижение безработицы по итогам года зафиксировано в семи странах. Наибольшее сокращение отмечено в Индии, где доля незанятых снизилась на 1,6 процентного пункта — до 4,8%, что стало минимальным значением для конца года за многие годы.

Ранее «Реальное время» писало, что динамика безработицы в декабре 2025 года повторяет ситуацию сентября.



Ариана Ранцева