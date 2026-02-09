Росприроднадзор через суд добился от исполкома Челнов выплаты 1,3 млн за загрязнение почвы
Нарушение выявлено на Тогаевском полигоне, фильтрат вытекал на прилегающие земельные участки
Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Росприроднадзора и обязал Исполнительный комитет города Набережные Челны возместить ущерб почвам на сумму 1,3 млн рублей, сообщил Росприроднадзор.
Нарушение было выявлено в августе 2025 года: инспекторы установили, что с территории Тогаевского полигона, находящегося в собственности Исполнительного комитета, вытек фильтрат на прилегающие земельные участки, что привело к загрязнению почв.
По результатам обследования размер экологического ущерба составил более 1,3 млн рублей. Суд поддержал требования Росприроднадзора в полном объеме.
Ранее «Реальное время» писало, что суд удовлетворил иск экологов против владельца свалки в Татарстане.
