Росприроднадзор через суд добился от исполкома Челнов выплаты 1,3 млн за загрязнение почвы

Нарушение выявлено на Тогаевском полигоне, фильтрат вытекал на прилегающие земельные участки

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Росприроднадзора и обязал Исполнительный комитет города Набережные Челны возместить ущерб почвам на сумму 1,3 млн рублей, сообщил Росприроднадзор.

Нарушение было выявлено в августе 2025 года: инспекторы установили, что с территории Тогаевского полигона, находящегося в собственности Исполнительного комитета, вытек фильтрат на прилегающие земельные участки, что привело к загрязнению почв.

По результатам обследования размер экологического ущерба составил более 1,3 млн рублей. Суд поддержал требования Росприроднадзора в полном объеме.

Ранее «Реальное время» писало, что суд удовлетворил иск экологов против владельца свалки в Татарстане.



Ариана Ранцева