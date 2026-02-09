Спрос на электриков в Татарстане вырос на 11% за зимний период

Наиболее востребованы специалисты средних разрядов с зарплатой до 76 тыс. рублей в месяц

Спрос на электриков в Татарстане вырос на 11% за период с декабря 2025 года по январь 2026 года, показал анализ рынка труда и услуг по России. Рост вакансий отражает высокую потребность бизнеса и частных заказчиков в специалистах по монтажу, обслуживанию и ремонту электрических систем. Об этом в исследовании рассказали «Авито Работа» и «Авито Услуги» «Реальному времени».

Наибольший спрос отмечен на специалистов средних квалификационных разрядов, востребованных в промышленности и строительстве. По данным «Авито Работы», лидируют электрики 4-го разряда — на них приходится 17% всех вакансий, среднее предложение зарплаты составляет 72 080 рублей в месяц. Электрики 5-го разряда занимают второе место с долей 14% и средним окладом 74 978 рублей, а третье место занимают электрики 3-го разряда (13% вакансий) со средним предложением 75 954 рублей. Эти специалисты выполняют широкий спектр монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ.

Уровень зарплаты во многом зависит от опыта, специфики и графика работы, а в вакансиях чаще указываются зарплатные вилки, отражающие различия в квалификации и формате занятости.

Наибольший рост спроса отмечен на устранение последствий перегрузок сетей — интерес к поиску места повреждения кабеля увеличился на 58%. Среди базовых услуг наиболее востребованными стали замена розеток (+27%) и установка подрозетников (+24%). Также вырос спрос на монтаж охранных сигнализаций (+24%), проектирование молниезащиты (+18%) и установку зарядных станций для электромобилей (+17%). Подключение электрических водонагревателей и замеры сопротивления изоляции увеличились на 10%. Специалисты связывают рост спроса с профилактикой и повышением электробезопасности в холодный сезон.

