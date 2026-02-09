Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу самозапретов на кредиты

В январе 2026 года жители республики оформили 36,1 тыс. ограничений на привлечение займов

Фото: Динар Фатыхов

В январе 2026 года в Татарстане было установлено 36,1 тыс. самозапретов на привлечение кредитов и займов. Республика вошла в пятерку регионов России с наибольшим количеством таких ограничений, пишет ТАСС.

Всего по стране в январе было оформлено 1,02 млн самозапретов, что на 30,7% меньше по сравнению с декабрем 2025 года, когда показатель составлял 1,48 млн.

По информации НБКИ, через многофункциональные центры в январе россияне установили 123,4 тыс. самозапретов — на 52,7% меньше, чем месяцем ранее (261,2 тыс.). Через портал «Госуслуги» было оформлено 899,1 тыс. ограничений, что на 26% ниже декабрьского уровня (1 215,2 тыс.).

В декабре 2025 года Татарстан входил в число регионов-лидеров по количеству самозапретов, оформленных через МФЦ: жители республики установили 5 тыс. таких ограничений. Больше обращений тогда зафиксировали только в Москве (18,5 тыс.), Санкт-Петербурге (7,1 тыс.), Ростовской области (5,5 тыс.) и Краснодарском крае (5,1 тыс.).

В январе заемщики также реже снимали ранее установленные ограничения. В МФЦ услугой воспользовались 66,3 тыс. раз, что на 19,2% меньше, чем в декабре (82 тыс.). Через портал «Госуслуги» было зафиксировано 97,1 тыс. случаев снятия самозапрета — на 9,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (107,7 тыс.).

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, снижение числа обращений связано в первую очередь с длинными новогодними праздниками. Он также отметил, что расширение с сентября 2025 года возможностей установки самозапрета через МФЦ повышает защищенность граждан от действий мошенников.

Ранее «Реальное время» писало, что по состоянию на 1 декабря 2025 года жители Татарстана должны банкам 462,8 млрд рублей.

Ариана Ранцева