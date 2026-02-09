ФСБ: фигуранты дела о покушении на генерала признали вину

Корба и Васин сообщили об обстоятельствах подготовки преступления

Фото: Артем Дергунов

Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева граждане России Любомир Корба и Виктор Васин признали вину. Об этом пишет RT.

По данным ведомства, Корба, 1960 года рождения, и Васин, 1959 года рождения, дали признательные показания и рассказали об обстоятельствах подготовки покушения.

В ФСБ также сообщили, что, по версии следствия, подготовка преступления осуществлялась по заданию Службы безопасности Украины.

Ранее «Реальное время» писало, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в Москве.

Ариана Ранцева