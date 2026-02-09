Новости общества

Против иноагента Семена Слепакова* могут возбудить уголовное дело

11:18, 09.02.2026

Проверка прокуратуры показала два факта административных нарушений в течение года

Против иноагента Семена Слепакова* может быть возбуждено уголовное дело. Причиной послужило уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

Проверка прокуратуры Москвы показала, что Слепакова* дважды привлекали к административной ответственности в течение года. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Справка

*признан Минюстом России иностранным агентом

