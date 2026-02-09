Сегодня в Татарстане ожидается до -17 градусов

Будет снег, в отдельных районах метель

Фото: Айдар Раманкулов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидается снег: местами небольшой, в отдельных районах метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный, северный 5—10 м/с, местами порывами до 13 м/с. Температура составит от -8 до -13 градусов, местами в северных и западных районах до -17 градусов. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Галия Гарифуллина