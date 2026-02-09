Рэпера Oxxxymirona* заочно арестовали в России
Музыкант объявлен в розыск за умышленное скрытие от следствия по делу о деятельности иноагента
Рэпера Oxxxymirona* заочно арестовали в России по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает RT.
По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, исполнитель умышленно скрывается от следствия и объявлен в розыск. Местонахождение рэпера на данный момент неизвестно.
Справка
*признан Минюстом России иностранным агентом
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».