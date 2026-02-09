Новости общества

Рэпера Oxxxymirona* заочно арестовали в России

11:12, 09.02.2026

Музыкант объявлен в розыск за умышленное скрытие от следствия по делу о деятельности иноагента

Рэпера Oxxxymirona* заочно арестовали в России по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает RT.

По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, исполнитель умышленно скрывается от следствия и объявлен в розыск. Местонахождение рэпера на данный момент неизвестно.

Ариана Ранцева
Справка

*признан Минюстом России иностранным агентом

