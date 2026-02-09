В Нижнекамске снизилось количество обращений жильцов в органы власти

Из 25 тысяч запросов только 5 тысяч потребовали прямого реагирования, остальные были разъяснительными

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске зафиксировано снижение количества обращений жильцов в органы власти. Из 20 тысяч поступивших запросов только около 5 тысяч потребовали прямого реагирования, остальные носили разъяснительный характер, сообщил Александр Тыгин.

По словам представителей местной администрации, механизм самообследования позволяет отвечать на многие вопросы граждан без участия надзорных органов. Это способствует сокращению нагрузки на управляющие компании и снижению числа конфликтных ситуаций.

В Челнах, по прогнозам, количество обращений вырастет на 3–4%, однако внедрение конструктивной системы управления и инструментов самообследования поможет оптимизировать работу с жильцами. В органах власти подчеркивают, что штрафные меры должны использоваться лишь в крайнем случае, основной акцент делается на профилактику и помощь гражданам.

Ранее «Реальное время» писало, что с 1 сентября УК и ТСЖ будут обязаны общаться с жильцами через мессенджер Max.

Ариана Ранцева