Временное прекращение подачи воды затронет семь домов в Приволжском районе Казани

Отключение связано с подключением объекта на улице Даурская, 14 к централизованной сети

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Жителей Приволжского района предупредили о временном прекращении подачи воды в связи с подключением объекта на улице Даурской, 14 к централизованным сетям водоснабжения. Ограничение будет действовать с 09:00 10 февраля до 06:00 11 февраля 2026 года, сообщил казанский «Водоканал».

Под отключение попадают три многоквартирных и четыре частных дома на улицах Даурской, 14 и Оренбургском тракте, 8, 8д, 8 к2–к11, 8а, 8в, 8г, 10 к1 и к5, 12, 14, 16, 18, 20 и его коды 20а, 20а/1, 20а к1, 20б, 20в, 20г, 20д, 20 к1 и 24.

В коммунальной службе города уточнили, что работы проводятся для подключения объекта к централизованному водоснабжению и восстановления подачи воды по завершении работ.



Ариана Ранцева