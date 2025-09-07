МИД Польши призвал своих граждан покинуть Белоруссию из-за опасений за безопасность

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал подготовку «плана действий на ближайшие недели» в отношении Белоруссии

Министерство иностранных дел Польши обратилось к своим гражданам с рекомендацией воздержаться от поездок в Белоруссию и по возможности покинуть страну любыми доступными средствами. Об этом сообщила польская радиостанция RMF24 со ссылкой на официального представителя ведомства Павла Вронского.

— МИД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Белоруссию. Граждане Польши могут столкнуться там с событиями, которые не пойдут им на пользу, — заявил Вронский.

Представитель МИД подчеркнул, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или возникновения других непредвиденных обстоятельств эвакуация польских граждан может быть значительно затруднена или даже невозможна.

В пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал подготовку «плана действий на ближайшие недели» в отношении Белоруссии.

Заявление МИД Польши прозвучало на фоне сообщений белорусских СМИ о задержании в Лепеле (Витебская область) гражданина Польши по обвинению в шпионаже. Утверждается, что у задержанного были изъяты секретные документы, касающиеся учений «Запад-2025». Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский в свою очередь заявил, что задержанный не имеет отношения к шпионской деятельности и является монахом.

Рената Валеева