Ферму-2 в Казани не включили в список выявленных объектов наследия

Вместо этого в реестр планируют внести комплекс школы 1863 года

Комитет принял решение не включать территорию Северо-Восточной учебной фермы (Ферма-2) в перечень выявленных объектов культурного наследия в статусе достопримечательного места.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время ведется работа по включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России комплекса зданий землемерной школы 1863 года постройки. Одновременно планируется утвердить границы территории данного комплекса.

Кроме того, организованы работы по установлению границ зон охраны трех объектов, расположенных на территории Фермы-2. Для них будут определены охранная зона, зона регулирования застройки и зона охраняемого природного ландшафта.

В комитете отметили, что дальнейшее развитие территории Северо-Восточной учебной фермы будет осуществляться с учетом сохранения объектов культурного наследия и исторической среды.

Ранее «Реальное время» писало, что Комитет Татарстана поддержал включение «Дома Гуревича» в реестр памятников.

Ариана Ранцева