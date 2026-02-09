В Казани с начала февраля выпала месячная норма осадков

За сутки с улиц города вывезли 27,3 тыс. тонн снега

Фото: Артем Дергунов

В Казани с начала февраля выпал 101% месячной нормы осадков. За прошедшие сутки с городских улиц вывезли 27,3 тыс. тонн снега, сообщила мэрия.

В уборке улично-дорожной сети были задействованы 1 тыс. 133 единицы техники и 655 дорожных рабочих. Для обработки дорог и тротуаров использовали 1,3 тыс. тонн противогололедных материалов, в том числе 555 тонн реагента и 794 тонны песко-соляной смеси.

Работы по очистке улиц и последующей обработке покрытия продолжаются. В дневную смену на улично-дорожной сети планируется задействовать 637 единиц техники и 556 рабочих.

Всего с начала зимнего сезона из столицы Татарстана вывезено 808,1 тыс. тонн снега, а также израсходовано 49,1 тыс. тонн противогололедных материалов.



Ариана Ранцева