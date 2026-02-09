Рустам Минниханов продвигает Казань как площадку для международных игр

Раис подчеркнул готовность города принимать мероприятия стран ОИС, включая Юношеские спортивные игры

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Эр-Рияд для участия в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия».

До посещения выставочной площадки раис республики встретился с генеральным секретарем Ассоциации спорта исламской солидарности (ISSA) Нассером Маджали. Организация, входящая в состав Организации исламского сотрудничества и объединяющая представителей 57 стран, занимается поддержкой спортсменов и развитием спорта в странах-членах, а также проводит каждые четыре года мультиспортивные Игры исламской солидарности.

Рустам Минниханов подчеркнул, что расширение сотрудничества в сфере спорта важно для укрепления диалога и солидарности между странами-участницами ОИС. Президент республики напомнил о проведении Игры Будущего и Игр стран БРИКС и выразил интерес к новому международному проекту — Юношеским спортивным играм стран Организации исламской солидарности.

Минниханов также отметил, что спортивная инфраструктура Казани готова принять мероприятия любого масштаба, включая Игры стран ОИС. Генеральный секретарь Ассоциации ISSA подтвердил готовность рассмотреть проведение таких соревнований в Казани.

