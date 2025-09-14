Vimeo продадут компании Bending Spoons за $1,38 млрд

Сделка пройдет в формате выкупа акций за наличные и закроется до конца года

Фото: Артем Дергунов

Американская видеоплатформа Vimeo объявила о подписании соглашения о продаже компании Bending Spoons. Сумма сделки составит $1,38 млрд, все расчеты пройдут в денежной форме. Акционеры Vimeo получат $7,85 за каждую акцию, что на 91% превышает среднюю стоимость бумаг за последние 60 дней торгов.

Руководство Vimeo заявило, что выбор Bending Spoons связан с долгосрочной стратегией и уверенностью в развитии платформы в рамках нового собственника. В компании подчеркнули, что сделка выгодна акционерам и обеспечит необходимый ресурс для расширения бизнеса. По словам генерального директора Vimeo Филипа Мойера, партнерство позволит усилить позиции на рынках в сегментах стриминга, корпоративных решений и сервисов для создателей контента.

В Bending Spoons отметили, что намерены сохранить бренд Vimeo и инвестировать в ключевые направления бизнеса, включая развитие сервисов для бизнеса и авторов. Глава компании Лука Феррари заявил, что Vimeo станет частью портфеля Bending Spoons на долгосрочной основе.

Сделка уже одобрена советом директоров Vimeo и ожидает согласования акционеров и регуляторов. Закрытие запланировано на четвертый квартал 2025 года. После завершения продажи акции Vimeo будут выведены с биржи, а сама компания перейдет в статус частной.

Артем Гафаров