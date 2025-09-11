В России за сутки потушили девять лесных пожаров в восьми регионах

Продолжаются работы по тушению семи очагов в трех регионах

В России за минувшие сутки ликвидировано девять лесных пожаров в восьми регионах. Продолжаются работы по тушению семи очагов в трех регионах.

В операциях по ликвидации огня принимали участие 346 человек, использовались 43 единицы техники и три воздушных судна. Мониторингом пожарной обстановки занимались 57 воздушных судов.

В связи с повышенной пожарной опасностью в одном регионе введен режим чрезвычайной ситуации, а особый противопожарный режим действует еще в 49 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 87 субъектах России, в том числе в Татарстане объявлено штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности в лесах.

За сутки в России увеличилось количество лесных пожаров, ранее сообщалось о пяти и еще четыре продолжали тушить.



Наталья Жирнова