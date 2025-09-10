«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ со счетом 3:6

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани «Ак Барс» потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в первом домашнем матче сезона, завершившимся со счетом 3:6. Это оставило команду на 4-м месте Восточной конференции с тремя очками после трех игр.

Казанцы начали матч активно: новичок Владимир Алистров обыграл защитника и сделал точный пас на Кирилла Семенова, который открыл счет, отправив шайбу в пустые ворота. Однако после этого «Ак Барс» пропустил шесть голов подряд.

Первым забил нападающий «Автомобилиста» Артем Каштанов, затем отличился новичок Роман Горбунов. Позже Рид Буше, для которого этот гол стал первым за новую команду, увеличил отрыв. В большинстве Стефан да Коста также забил свой первый гол в сезоне.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После пропущенных шайб казанцы сменили вратаря. Тимура Билялова заменил Михаил Бердин, но он сразу пропустил от Максима Денежкина. Горбунов оформил дубль, получив ассист от Денежкина.

В третьем периоде «Ак Барс» немного сократил разрыв: Григорий Денисенко и Митчелл Миллер забили две шайбы подряд. В последний раз команда пропускала шесть голов в домашнем матче весной 2025 года против московского «Динамо».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 14 сентября против «Металлурга», начало в 17:00 мск.

Анастасия Фартыгина