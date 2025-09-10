В Казани остановку «Магазин IKEA» переименуют в «ТЦ «Мега»
Об этом сообщили в городском комитете по транспорту
В Казани с 13 сентября изменится название остановки «Магазин IKEA» — она станет «ТЦ «Мега». Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.
- Изменение коснется и автобусного маршрута №31, который теперь будет называться «ТЦ «Мега» — жилой массив Старое Победилово».
Также на маршруте автобуса №89 добавят новую остановку «ТЦ «Мега».
