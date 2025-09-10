Новости общества

В Казани остановку «Магазин IKEA» переименуют в «ТЦ «Мега»

19:56, 10.09.2025

Об этом сообщили в городском комитете по транспорту

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В Казани с 13 сентября изменится название остановки «Магазин IKEA» — она станет «ТЦ «Мега». Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

  • Изменение коснется и автобусного маршрута №31, который теперь будет называться «ТЦ «Мега» — жилой массив Старое Победилово».

Также на маршруте автобуса №89 добавят новую остановку «ТЦ «Мега».

Анастасия Фартыгина

ОбществоИнфраструктура Татарстан

