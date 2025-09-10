Чиновников предложили оценивать на «Госуслугах»

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме разработали законопроект, который позволит гражданам ежегодно оценивать работу своих представителей власти с помощью тайного электронного голосования на портале «Госуслуги». Авторы инициативы — вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин, пишет РИА «Новости».

По словам авторов, такой подход повысит прозрачность и позволит создать честные рейтинги работы чиновников.

— Система должна стать неподконтрольной ни одному чиновнику в целях избежания фальшивых рейтингов, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пояснительной записке указано, что сейчас у граждан ограничены возможности оценить работу выборных представителей. Эффективность губернаторов и глав муниципалитетов оценивается только президентом и правительством, а для депутатов вообще нет независимых механизмов оценки.

Авторы законопроекта отмечают, что наблюдается тенденция к сокращению участия граждан в формировании власти. Прямые выборы мэров в некоторых регионах отменены, что лишает жителей возможности влиять на ситуацию, если они недовольны работой местных властей. Существующие формы обратной связи не дают объективной картины удовлетворенности граждан, так как сводятся к оценке работы одних чиновников другими.

Анастасия Фартыгина