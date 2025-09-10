Татарстанский космонавт Сергей Рыжиков дал старт диктанту по ракетостроению с МКС

Призеры и победители получат различные награды, включая экскурсии в Центр управления полетами и на космодром Байконур

Фото: ТАСС

Татарстанский космонавт Сергей Рыжиков, а также Алексей Зубрицкий и Олег Платонов с борта Международной космической станции (МКС) объявили о начале Всероссийского диктанта «Реактивное движение», посвященного ракетостроению. Они призвали россиян зарегистрироваться на сайте проекта и пройти тесты, чтобы проверить свои знания о космосе, пишет ТАСС.

— Разработка инженерных решений для космоса требует больших знаний в области космических технологий, — отметил Рыжиков, добавив слова Константина Циолковского: «Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествуют научный расчет».

По словам Андрея Волынцева из «Роскосмоса», призеры и победители получат различные награды, включая экскурсии в Центр управления полетами и на космодром Байконур.

— Это не диктант в чистом виде, нужно будет просто пройти тест, — уточнил Антон Рогачев, руководитель чемпионата «Реактивное движение».

Диктант является частью марафона «Реактивное движение», который проходит в рамках Десятилетия науки и технологий. Организаторы, включая Минобрнауки России и МГУ, стремятся вовлечь молодежь в космические технологии. В рамках проекта также разрабатывается норматив ТехноГТО по ракетостроению и создаются обучающие ролики для школьников о запуске водяных ракет.

Кроме того, в России проходит фестиваль «Реактивное движение», где школьники создают ракеты на воде и водороде. Ожидается, что в этом году будет запущено около 8 тыс. самодельных ракет.

— Такие проекты имеют стратегическое значение: мы популяризируем науку и вовлекаем молодежь в инженерное творчество, — добавил Павел Сиротов из Минобрнауки России.

Накануне уроженец Татарстана, космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, принял командование Международной космической станцией (МКС).



Анастасия Фартыгина