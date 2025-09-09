В Татарстане за неделю зарегистрировано 65 случаев острых химических отравлений

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за последнюю неделю произошло 65 случаев острых отравлений химическими веществами, сообщает Роспотребнадзор.

Большинство пострадавших — мужчины, их доля составляет 58%. Женщины составляют 42% от общего числа пострадавших. Дети также оказались в числе уязвимых: на них приходится 12% случаев, что чаще всего связано с недосмотром со стороны взрослых. Подростки составляют 11%.

Среди преднамеренных отравлений 72% случаев связаны с попытками одурманивания, в то время как суицидальные действия составили 28%. В категории случайных отравлений 28,5% составляют случаи «ошибочного приема», а 23% — отравления с целью опьянения. Остальные виды случайных отравлений составляют 34,5%.

Также накануне стало известно, что предприятия Татарстана потеряли 7,5 миллиарда из-за невакцинации сотрудников.

Анастасия Фартыгина