Татарстанские предприятия сэкономили почти 15 млн рублей благодаря нацпроекту

Фото: Анна Сейтумерова

Татарстанские предприятия добились значительных результатов в рамках федерального проекта «Производительность труда». Камский механический завод сэкономил почти 5 млн рублей, сократив время на изготовление узлов рулевого управления с 286 до 182 минут, сообщили в пресс-службе Минпромторга республики.

Это позволило уменьшить объем незавершенного производства с 872 до 478 единиц и повысить выработку с 7 до 12,7 штуки на одного работника за смену.

Другим успешным примером является «ТрансСервисБавлы», где выработка увеличилась на 10%. Здесь время производственных процессов сократилось на 52%, а запасы — на 60%. Экономический эффект от этих изменений составил 10,5 млн рублей.

Актанышское ХПП только начинает диагностику своих процессов. Специалисты Регионального центра компетенций Татарстана будут работать с командой предприятия, изучая приемку зерна и выявляя проблемы, мешающие эффективной работе. В планах — оптимизация логистики и внедрение цифровых решений.



Анастасия Фартыгина