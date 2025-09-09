Казанца, проехавшегося на «девятке» под стенами кремля, арестовали на трое суток

Фото: Динар Фатыхов

В Казани водитель автомобиля ВАЗ 2109 был привлечен к ответственности за проезд в пешеходной зоне у стен Казанского кремля. Инцидент попал в объектив камеры и стал известен благодаря мониторингу социальных сетей сотрудниками Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе.

После проверки видео полицейские установили личность 23-летнего водителя и его автомобиль, который не имел государственных регистрационных знаков. Машину нашли припаркованной на улице Ташаяк и отправили на специализированную стоянку за нарушение правил парковки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Водитель был вызван в ГИБДД, где с ним провели беседу о важности соблюдения правил дорожного движения. Он признал свою вину. В отношении молодого человека составили 64 административных материала, включая управление автомобилем без номеров и движение по пешеходным дорожкам.

Суд Кировского района Казани вынес решение о назначении административного ареста на срок до трех суток.

Анастасия Фартыгина