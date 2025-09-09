Самый дорогой летний тур в Турцию обошелся в 34 млн рублей

В этом году был зафиксирован рекордный отпускной тур: путевка в Турцию на месяц была продана за 34 млн рублей. По информации Ассоциации туроператоров, ее приобрела компания из шести человек. Исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе отметила, что это самый дорогой тур в выездном туризме, пишет ТАСС.

— Самый дорогой тур на шесть человек на месяц с лишним на вилле в комплексе Max Royal (Турция) — 34 млн рублей, — сообщила Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

В России также были зафиксированы дорогие поездки. Самый дорогой тур по стране обошелся в 4,3 млн рублей — семья из четырех человек провела восемь дней на Байкале, не считая перелета. Ломидзе добавила, что для иностранных туристов интересным предложением стало катание на танках, стоимость услуги составила $31 тыс. на человека.

Александр Брагин, директор Ассоциации туристических агрегаторов, поделился статистикой онлайн-бронирований. Самое дорогое бронирование в России стоило 401 тыс. рублей — трое взрослых и ребенок провели четыре ночи в номере «люкс» пятизвездочного отеля в Сочи. Что касается зарубежного отдыха, то семья из двух взрослых и троих детей заплатила 2,5 млн рублей за 20 дней в пятизвездочном отеле Антальи.

