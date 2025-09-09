Более полумиллиона казанцев посетили Москву на поезде

Пассажиропоток из Казани в столицу России увеличился в этом году на 4,6%

Фото: Максим Платонов

Железнодорожные перевозки между Казанью и Москвой демонстрируют рост в текущем году. По сообщению пресс-службы РЖД, за первые восемь месяцев 2025 года количество пассажиров, воспользовавшихся железнодорожным сообщением между городами, увеличилось на 4,6%.

Общее количество перевезенных пассажиров из столицы Татарстана в Москву составило 520,9 тыс. человек. Перевозки осуществляются 17 составами, включая прямые и транзитные поезда.

Рост наблюдается и на других направлениях Горьковской железной дороги. Из Нижнего Новгорода в Москву отправлено около миллиона пассажиров, что на 1,5% превышает показатели прошлого года. Между городами курсирует 28 составов.

Незначительный рост пассажиропотока зафиксирован также на направлениях Киров — Москва и Ижевск — Москва. Из Кирова в столицу России перевезено 195,8 тысячи пассажиров (рост на 0,1%), а из Ижевска — 95,7 тысячи человек (увеличение на 0,4%). Данные направления обслуживаются 15 и 4 составами соответственно.

Наталья Жирнова